Я Руссу: Фамилия, которую носит большинство жителей Молдавии, в переводе означает «русский»

Ранее в Латвии общественные деятели и политики предлагали ограничить использование русских имён и фамилий. Об этом рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов. По его словам, подобные инициативы появляются в публичном пространстве регулярно. Кроме того, в стране обсуждали возможный запрет русскоязычных надписей на могилах. Сторонники этой идеи ссылались на ограничения для негосударственных языков в общественных местах. Росликов заявил, что русскоязычные жители при ответе на подобные высказывания могут столкнуться с вниманием правоохранительных органов.