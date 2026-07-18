Госдума предложила вернуть пятилетнюю гарантию на новостройки

В пояснительной записке говорится, что ранее гарантийный срок был снижен с пяти до трех лет. Проектом предлагается увеличить его до пяти лет и установить такой же срок на технологическое и инженерное оборудование, включая насосные станции, системы отопления, вентиляции, электроснабжения и лифты.