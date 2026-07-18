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Госдума предложила вернуть пятилетнюю гарантию на новостройки

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил восстановить пятилетний гарантийный срок для объектов долевого строительства. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил восстановить пятилетний гарантийный срок для объектов долевого строительства. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что ранее гарантийный срок был снижен с пяти до трех лет. Проектом предлагается увеличить его до пяти лет и установить такой же срок на технологическое и инженерное оборудование, включая насосные станции, системы отопления, вентиляции, электроснабжения и лифты.

— Мы предлагаем вернуть пятилетнюю гарантию, потому что дом — это сложный объект, а не товар с коротким сроком ответственности… Покупка квартиры — главное вложение для большинства семей, и государство обязано защищать людей в таких вопросах, — сказал Гусев.

Инициатива также уточняет момент начала течения гарантийного срока на оборудование — с момента передачи объекта в эксплуатацию, а не с подписания первого передаточного акта, говорится в сообщении.

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, как подать претензию на некачественный товар.

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