Ефрейтор Мартынов прикрыл от беспилотников ВСУ группу эвакуации

«В ходе эвакуации пострадавшего военнослужащего Владимир прикрывал группу при пересечении открытой местности. Наблюдая за воздушным пространством, ефрейтор Мартынов обнаружил приближающийся FPV-дрон противника и огнём из стрелкового оружия ликвидировал его. После того, как беспилотник был сбит, Владимир вместе с группой продолжил выполнение боевой задачи и успешно эвакуировали раненого в безопасное место», — говорится в сообщении.