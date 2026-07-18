Ефрейтор Мартынов прикрыл от беспилотников ВСУ группу эвакуации

Российский военнослужащий Владимир Мартынов прикрыл группу эвакуации с раненым военным, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ефрейтор Мартынов прикрывал группу эвакуации при пересечении открытой местности. Он ликвидировал беспилотный летательный аппарат украинских войск.
«В ходе эвакуации пострадавшего военнослужащего Владимир прикрывал группу при пересечении открытой местности. Наблюдая за воздушным пространством, ефрейтор Мартынов обнаружил приближающийся FPV-дрон противника и огнём из стрелкового оружия ликвидировал его. После того, как беспилотник был сбит, Владимир вместе с группой продолжил выполнение боевой задачи и успешно эвакуировали раненого в безопасное место», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Сергее Суворове. Ефрейтор Суворов выполнял задачу по доставке боеприпасов и продовольствия расчётам БПЛА. Он действовал в составе группы.
«Во время движения группа подверглась атаке FPV-дрона. Суворов занял огневую позицию и точными выстрелами из автомата ликвидировал дрон в воздухе», — заявили в МО.
Военнослужащий продолжил движение и обнаружил разведывательный беспилотник украинских войск, корректировавший огонь миномёта. Ефрейтор Суворов ликвидировал БПЛА противника. В результате группа доставила груз на передовые позиции.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.