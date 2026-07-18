В девяти регионах России на заправках действует система «чет-нечет»

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Девять регионов России ввели или вводят временный порядок отпуска топлива для автомобилей по системе четных и нечетных дат. При этом в Алтайском крае механизм введен только в Рубцовске, а в Мордовии подобная система действует только в Саранске и некоторых районах, следует из подсчетов ТАСС.
Первым регионом, где ввели такую систему, стала Орловская область, режим действовал с 4 июля. Однако уже 16 июля власти региона отменили временную меру заправки автомобилей по системе «чет-нечет» по причине стабилизации ситуации с топливом и отсутствия очередей на АЗС.
Наиболее популярной мера оказалась в регионах ЦФО. Временный порядок отпуска топлива на заправках действует в Курской и Липецкой областях. В Тамбовской области систему введут с 20 июля. С 13 по 15 июля в регионе состоялось голосование о введении системы «чет-нечет» на платформе «Госуслуги», в котором принял участие 8 041 автовладелец из области, идею одобрили более 80% жителей.
Кроме того, такой механизм работает и в нескольких регионах ПФО. Система действует на территории Нижегородской области, а также в Саранске и нескольких районах Республики Мордовия.
В Сибирском, Северо-Западном и Южном федеральных округах система действует только в одном субъекте. Топливо отпускают по определенным дням в Рубцовске в Алтайском крае, Псковской и Астраханской областях.
Уточняется, что в Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах ограничения заправки по четным и нечетным датам не вводили.
О механизме.
Временный порядок отпуска топлива для автомобилей подразумевает, что в четные даты будут заправлять машины с четной первой цифрой госномера, в нечетные — с нечетной.