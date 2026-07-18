В девяти регионах России на заправках действует система «чет-нечет»

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Девять регионов России ввели или вводят временный порядок отпуска топлива для автомобилей по системе четных и нечетных дат. При этом в Алтайском крае механизм введен только в Рубцовске, а в Мордовии подобная система действует только в Саранске и некоторых районах, следует из подсчетов ТАСС.