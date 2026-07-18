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За сутки в Хабаровском крае произошло семь пожаров и пять ДТП

Особый противопожарный режим сохраняется в восьми районах Хабаровского края.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подразделения пожарной охраны реагировали на семь техногенных пожаров, из них один — в жилом помещении. В ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарные и спасатели участвовали пять раз. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Особый противопожарный режим действует на территории восьми муниципальных образований края: Верхнебуреинском, Охотском, районе имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском и Николаевском районах. На территории края установлен 1−2 класс пожарной опасности в лесах.

Спасатели МЧС России для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлекались один раз. На маршрутах зарегистрировано 12 туристских групп в количестве 126 человек, из них 43 ребёнка. Все группы обеспечены необходимым снаряжением и находятся на связи с поисково-спасательными службами.

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, температура воздуха — от +29 до +31 градуса.

Сотрудники МЧС напоминают жителям и гостям края о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Желаем прожить день в безопасности!

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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