За сутки в Хабаровском крае произошло семь пожаров и пять ДТП

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подразделения пожарной охраны реагировали на семь техногенных пожаров, из них один — в жилом помещении. В ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарные и спасатели участвовали пять раз. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Особый противопожарный режим действует на территории восьми муниципальных образований края: Верхнебуреинском, Охотском, районе имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском и Николаевском районах. На территории края установлен 1−2 класс пожарной опасности в лесах.
Спасатели МЧС России для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлекались один раз. На маршрутах зарегистрировано 12 туристских групп в количестве 126 человек, из них 43 ребёнка. Все группы обеспечены необходимым снаряжением и находятся на связи с поисково-спасательными службами.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, температура воздуха — от +29 до +31 градуса.
Сотрудники МЧС напоминают жителям и гостям края о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Желаем прожить день в безопасности!
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