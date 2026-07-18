За сутки в Хабаровском крае произошло семь пожаров и пять ДТП

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подразделения пожарной охраны реагировали на семь техногенных пожаров, из них один — в жилом помещении. В ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарные и спасатели участвовали пять раз. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.