Музыкальный мост. Маэстро Бенюмов сказал, с чего начинать слушать классику

— Вспоминаю одно из первых зимних выступлений в Ачинске в 1980 году. С нами пел Дима Хворостовский. Люди в зале сидели в пальто, шапках три с половиной часа и слушали, слушали… Я заглянул им в глаза: подлинный культурный голод! Потом много ездил по краю: давали концерты в музыкальных школах, домах культуры. И везде искусство не оставляло людей равнодушными. Это вдохновляет и накладывает огромную ответственность. И до сих пор я чувствую этот живой отклик.