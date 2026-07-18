В России проведут эксперимент по передвижным аптекам

Любой регион имеет возможность принять участие в эксперименте при подаче заявления. По данным Минздрава, во время разработки законопроекта такое желание изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР.