В России проведут эксперимент по передвижным аптекам

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. С 1 сентября начнется эксперимент по продаже лекарств в передвижных пунктах, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Его проведут в селах, в которых отсутствуют аптеки, ИП и медорганизации с лицензией на продажу лекарств и обособленные подразделения.
Любой регион имеет возможность принять участие в эксперименте при подаче заявления. По данным Минздрава, во время разработки законопроекта такое желание изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР.
Для начала работы передвижной аптеки требуются разрешение Росздравнадзора, наличие лицензии на фармацевтическую деятельность и владение ею не менее трех лет. Также в пункте должна присутствовать электронная система платежей.
Кроме того, к обязательным условиям относится наличие работника с высшим или средним фармацевтическим образованием, сертификатом специалиста или пройденной аккредитацией. Также необходимо обеспечить возможность внесения информации о проданных лекарствах в систему мониторинга их движения.
Согласно документу, к реализации в передвижных аптеках не допускаются:
препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие химикаты;радиофармацевтические и иммунобиологические препараты;лекарства с установленным температурным режимом хранения ниже 15 градусов;спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%;средства, изготовленных аптечными организациями.
Эксперимент продлится до 2029 года. Правительство утверждает порядок его проведения. Росздравнадзор проконтролирует исполнение требований.