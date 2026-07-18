ВОЗ перечислила основные способы снизить риск развития рака

Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от табака и алкоголя, правильное питание и физическую активность одними из ключевых способов профилактики онкологических заболеваний.
В российском офисе ВОЗ РИА Новости сообщили, что комплексный подход к снижению риска развития рака также включает вакцинацию против инфекций, способных привести к заболеванию, в частности вируса папилломы человека и гепатита В.
Специалисты рекомендуют проходить раннюю диагностику, по возможности уменьшать воздействие канцерогенных факторов окружающей среды и соблюдать меры безопасности при работе с потенциально опасными веществами.
Ранее KP.RU сообщал, что около 54% новых случаев онкологических заболеваний в России приходится на женщин. Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн уточнил, что наибольшее число таких диагнозов по-прежнему выявляется у людей старшего возраста.