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ВОЗ перечислила основные способы снизить риск развития рака

ВОЗ назвала отказ от табака и алкоголя одним из способов профилактики рака.

Источник: Комсомольская правда

Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от табака и алкоголя, правильное питание и физическую активность одними из ключевых способов профилактики онкологических заболеваний.

В российском офисе ВОЗ РИА Новости сообщили, что комплексный подход к снижению риска развития рака также включает вакцинацию против инфекций, способных привести к заболеванию, в частности вируса папилломы человека и гепатита В.

Специалисты рекомендуют проходить раннюю диагностику, по возможности уменьшать воздействие канцерогенных факторов окружающей среды и соблюдать меры безопасности при работе с потенциально опасными веществами.

Ранее KP.RU сообщал, что около 54% новых случаев онкологических заболеваний в России приходится на женщин. Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн уточнил, что наибольшее число таких диагнозов по-прежнему выявляется у людей старшего возраста.