Белый дом обсудит с главой ФИФА риски проведения финала ЧМ-2026 на фоне пожаров

Ранее президент США Дональд Трамп предложил повысить пошлины на канадские товары, чтобы компенсировать ущерб от лесных пожаров в стране. Густой дым от возгораний достиг крупнейших городов США. Трамп заявил, что пожары ежегодно наносят Соединённым Штатам миллиардные убытки. Он обвинил канадские власти в недостаточной борьбе с сухой растительностью и лесным мусором, что способствует распространению пожаров. Смог от пожаров охватил восточное побережье США, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Бостон.