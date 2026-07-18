Пушилин: Армия России улучшила позиции на Славянском направлении

Российские военные заявили о выходе к окрестностям Славянска и обнаружении маршрутов для продвижения в этом районе. Операторы беспилотников, работающие в районе Красного Лимана, начали наносить удары по украинским подразделениям в Славянске. Сейчас российские подразделения сосредоточены на ограничении передвижения ВСУ и минировании дорог, которые используются украинскими военными. Украинские силы были вынуждены отойти от Красного Лимана, а российские подразделения контролируют территорию и продолжают действовать в тыловых районах противника.