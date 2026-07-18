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Пушилин: Армия России улучшила позиции на Славянском направлении

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооружённых сил России смогли занять более выгодные позиции на подступах к Славянску. Об это пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

«Наши войска приступили к вытеснению противника за реку Северский Донец и канал Северский Донец — Донбасс, и здесь мы уже имеем определённые успехи», — сказал Пушилин.

При этом глава ДНР отметил, что освобождение города потребует значительных усилий.

Российские военные заявили о выходе к окрестностям Славянска и обнаружении маршрутов для продвижения в этом районе. Операторы беспилотников, работающие в районе Красного Лимана, начали наносить удары по украинским подразделениям в Славянске. Сейчас российские подразделения сосредоточены на ограничении передвижения ВСУ и минировании дорог, которые используются украинскими военными. Украинские силы были вынуждены отойти от Красного Лимана, а российские подразделения контролируют территорию и продолжают действовать в тыловых районах противника.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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