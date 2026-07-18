Налоговая заблокировала счета компании рэпера Басты

Налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», одним из владельцев которой является рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой.
В начале июля налоговая вынесла два решения о приостановке операций по счетам компании. Основанием стало непредоставление организацией налоговой декларации в установленный срок — спустя 20 дней после окончания периода для ее подачи.
В материалах ведомства указано, что у Басты имеется задолженность перед Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Долг связан с патентными и иными пошлинами и составляет около 54 тыс. рублей.
Ранее актер Даниил Воробьев задолжал налоговой крупную сумму денег. В картотеке ведомства значится, что звезда сериалов «Чистые» и «Ваша честь» уже продолжительное время не вносит обязательные платежи. В настоящий момент сумма долга звезды перед ФНС составляет 1 миллион 257 тысяч 538 рублей.