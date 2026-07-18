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Налоговая заблокировала счета компании рэпера Басты

Компания Басты получила ограничения из-за непредставленной декларации.

Источник: Комсомольская правда

Налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», одним из владельцев которой является рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой.

В начале июля налоговая вынесла два решения о приостановке операций по счетам компании. Основанием стало непредоставление организацией налоговой декларации в установленный срок — спустя 20 дней после окончания периода для ее подачи.

В материалах ведомства указано, что у Басты имеется задолженность перед Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Долг связан с патентными и иными пошлинами и составляет около 54 тыс. рублей.

Ранее актер Даниил Воробьев задолжал налоговой крупную сумму денег. В картотеке ведомства значится, что звезда сериалов «Чистые» и «Ваша честь» уже продолжительное время не вносит обязательные платежи. В настоящий момент сумма долга звезды перед ФНС составляет 1 миллион 257 тысяч 538 рублей.