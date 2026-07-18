Красноярский ученый рассказал, появятся ли клонированные мамонты

В результате экспериментов уже родились здоровые мышата с шерстью, похожей на мамонтовую. Также компания уже получила индуцированные плюрипотентные стволовые клетки слонов и ведет эксперименты с ЭКО. По словам Крутовского, разработчики заявляют о намерении получить первого живого «мамонтенка» к 2028 году.