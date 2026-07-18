Красноярский ученый рассказал, появятся ли клонированные мамонты

Генетик, профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский рассказал, возможно ли сегодня вернуть настоящих мамонтов.
По словам ученого, геном мамонта уже расшифрован и находится в открытом доступе. Поэтому исследования сместились от чтения ДНК к практическому редактированию генома и попыткам восстановить признаки древнего животного.
Крутовский отметил, что речь идет не о клонировании мамонта в чистом виде. Ученые планируют создать гибрид азиатского слона и мамонта. Такой организм должен нести 65−85 ключевых арктических генов, отвечающих за морозостойкость, подкожный жир, шерсть и другие признаки.
«Главный фаворит в этой гонке — американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, возглавляемая генетиком Джорджем Черчем. Ученые этой компании успешно внедрили 10 ключевых генов мамонта в ДНК мышей», — рассказал Константин Крутовский.
В результате экспериментов уже родились здоровые мышата с шерстью, похожей на мамонтовую. Также компания уже получила индуцированные плюрипотентные стволовые клетки слонов и ведет эксперименты с ЭКО. По словам Крутовского, разработчики заявляют о намерении получить первого живого «мамонтенка» к 2028 году.