Жители Хабаровского края с начала года отдали мошенникам 792 млн рублей

За прошлую неделю мошенники похитили у жителей Хабаровского края больше 11,9 млн рублей. Жертвами аферистов стали 31 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
Схемы обмана остаются прежними. Людям звонят якобы сотрудники силовых, социальных служб и кредитных организаций, которые сообщают, что деньги на банковских счетах под угрозой, а потому их необходимо перевести на «безопасные счета» либо передать курьеру для «декларирования». И доверчивые граждане ведутся на это, отдавая свои кровные незнакомым людям.
Еще один вариант лишиться денег, если вы потеряли банковскую карту либо мобильный телефон, в котором установлены онлайн-приложения банков, и вовремя ее не заблокировали.
Часто мошенники предлагают дополнительный заработок, очень выгодный, или хорошо заработать, играя на бирже, инвестировать деньги под высокий процент.
Доверчивые люди велись на это предложение, начинали общаться в социальных сетях либо мессенджерах с мошенниками, которые в конце концов похищали их деньги.
Мнимые продавцы обещали популярные товары и услуги на выгодных условиях, просили перевести деньги через систему быстрых платежей, но ничего не подучали взамен. Переводы, естественно, не возвращались.
Иногда в мессенджерах рассылались сообщения от знакомых с просьбой занять некоторую сумму буквально до завтра. После перевода становилось известно, что аккаунт знакомых взломан.
Или направляли потерпевшим ссылку для установки приложения на телефон, после чего деньги с банковой карты исчезали бесследно.
Понятно, что чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. Правоохранительные органы в очередной раз просят детей и внуков поговорить с ними, предупредить, что всякие разговоры с незнакомыми людьми о деньгах, банковских счетах надо прекратить немедленно. Только так они могут оставаться в безопасности.
С начала 2026 года дистанционно деньги украдены у 1388 человек, люди отдали мошенникам свыше 792 млн рублей.