Жители Хабаровского края с начала года отдали мошенникам 792 млн рублей

Понятно, что чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. Правоохранительные органы в очередной раз просят детей и внуков поговорить с ними, предупредить, что всякие разговоры с незнакомыми людьми о деньгах, банковских счетах надо прекратить немедленно. Только так они могут оставаться в безопасности.