Дарственная или завещание: Юрист объяснила, что выгоднее для наследников и в каком случае это оспорят

Нужно иметь в виду, что статья 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает право на обязательную долю: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, наследуют имущество независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Поэтому, если у завещателя есть указанные категории наследников, завещание не гарантирует, что всё имущество достанется именно тем, кому завещано. При дарении такого риска нет.