За сутки в Хабаровском крае в пяти ДТП пострадали пять человек

Ещё девять водителей не пропустили пешеходов на переходах (статья 12.18 КоАП РФ), из них шесть — в краевой столице. Восемь пешеходов нарушили правила перехода проезжей части (статья 12.29 КоАП РФ), один из них — в Хабаровске.