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За сутки в Хабаровском крае в пяти ДТП пострадали пять человек

Госавтоинспекция зарегистрировала 276 нарушений ПДД, большинство в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 17 июля, на дорогах Хабаровского края зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили пять человек. Среди ДТП — два наезда на пешеходов, два столкновения и одно падение пассажира. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Всего сотрудники Госавтоинспекции выявили 276 нарушений правил дорожного движения. В состоянии опьянения за руль сели 12 водителей, из них шесть — в Хабаровске. Нарушения квалифицированы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, статье 12.26 КоАП РФ и статье 264.1 УК РФ.

Ещё девять водителей не пропустили пешеходов на переходах (статья 12.18 КоАП РФ), из них шесть — в краевой столице. Восемь пешеходов нарушили правила перехода проезжей части (статья 12.29 КоАП РФ), один из них — в Хабаровске.

Шестнадцать водителей управляли транспортными средствами, не имея прав или будучи лишёнными права управления (части 1 и 2 статьи 12.7 КоАП РФ), из них четыре — в Хабаровске.

Госавтоинспекция Хабаровского края призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, соблюдать правила и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru