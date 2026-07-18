В Хабаровске назвали сроки ремонта Уссурийского и Амурского бульваров

Работы на Амурском бульваре оцениваются в 196 миллионов рублей. Здесь основные демонтажные работы уже выполнены, однако подрядчик пока ожидает часть проектной документации от института. Глава города поручил ускорить её передачу, чтобы строительные работы продолжились в полном объёме.