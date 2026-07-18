В Хабаровске назвали сроки ремонта Уссурийского и Амурского бульваров

В Хабаровске первый этап благоустройства Уссурийского и Амурского бульваров планируют завершить в октябре 2026 года, — сообщает мэрия Хабаровска.
Ход работ проверил глава города Сергей Кравчук. На Уссурийском бульваре, где реконструкция началась в этом году, подрядчик завершил демонтаж, подготовил основание под новые покрытия, выполнил отсыпку песком и щебнем, а также установил бордюры.
Стоимость первого этапа работ на объекте составляет 161 миллион рублей. Сейчас специалисты занимаются второстепенными аллеями, где в дальнейшем появятся малые архитектурные формы, скамейки и зоны отдыха.
После завершения строительных работ на бульваре проведут санитарную обрезку и удаление аварийных деревьев. Осенью вместо них планируют высадить новые деревья, кустарники и цветы.
При этом территория пока остаётся закрытой для посетителей. В мэрии напоминают, что проход на строительную площадку запрещён из-за требований безопасности.
Работы на Амурском бульваре оцениваются в 196 миллионов рублей. Здесь основные демонтажные работы уже выполнены, однако подрядчик пока ожидает часть проектной документации от института. Глава города поручил ускорить её передачу, чтобы строительные работы продолжились в полном объёме.
Полностью реконструкцию Уссурийского и Амурского бульваров планируют завершить в 2028 году. Проект реализуется в рамках мастер-плана развития Хабаровска за счёт Единой президентской субсидии.