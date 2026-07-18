Киев отрезают от поставок западного вооружения: главная новость СВО 18 июля

ВС РФ продолжают уничтожать инфраструктуру ВСУ в портах Одессы. Групповыми ударами поражены цеха по производству и сборке БПЛА, склады с боеприпасами, катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.
В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что Одесса и прилегающая акватория Черного моря имеют критически важное значение для обеспечения ВСУ.
«В течение последних двух недель основной упор при ударах идёт на Черноморск и Ильичевск, которые киевский режим превратил в порты разгрузки техники, её доставляют под видом гражданских грузов. Кроме того, в самой Одессе организована перевалочная база для военных грузов из Румынии, которые складируются, а затем переправляются вглубь страны», — отметил он.
Уничтожение портовой инфраструктуры, связанной с ВСУ, даст возможность отрезать пути поставок вооружений на Украину из западных стран морским путем.
«Полагаю, поставлена задача полностью изолировать логистические транспортные цепи. Мы уничтожаем локомотивы, уничтожаем железнодорожные мосты. Мы контролируем практически все асфальтовые дороги, которые идут со стороны Польши, Румынии и Венгрии. Таким образом, выполняются указания нашего президента по демилитаризации и изоляции Украины от центров поставок», — объяснил военный эксперт.
Ранее Матвийчук назвал цели ударов в Николаеве.