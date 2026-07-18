Резаи: Если удары США продолжатся, Иран перейдет к наступлению

— Если удары США продолжатся еще несколько дней, мы перейдем к фазе полномасштабных наступательных операций, — цитирует Резаи источник.
15 июля Центральное командование США (CENTCOM) объявило о начале второй волны ударов, направленных против Ирана. Они были нацелены на иранские военные возможности, используемые для угрозы судам.
Кроме того, 14 июля американские войска завершили удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах страны: Бушире, Чахбахаре, Джаске, Конараке, Абу-Мусе и Бендере-Аббасе.
В тот же день Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об атаке на два танкера, которые «поддались на провокацию США», отключили системы навигации и проигнорировали «многочисленные предупреждения» центра безопасности Ормузского пролива.
13 июля президент США Дональд Трамп заявлял, что в ближайшие дни США нанесут серию мощных ударов по Ирану.