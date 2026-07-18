Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удары ВС РФ нарушили экспорт украинского зерна: Киев ищет обходные пути

FT: у Украины начались трудности с поставками зерна после российских ударов.

Источник: Комсомольская правда

Украина рассматривает новые варианты для экспорта зерна после атак ВС РФ на объекты морской инфраструктуры ВСУ в Одесской области и других регионах страны. Об этом сообщает Financial Times.

«Трейдеры обсуждают возможность перенаправления части экспорта зерна речным транспортом через порты на Дунае для дальнейшей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии», — говорится в материале.

По данным издания, некоторые трейдеры уже решили временно отказаться от закупок сельскохозяйственной продукции в Одессе из-за возникших рисков.

Ранее KP.RU сообщал, что в Польше фермеры устроили акцию протеста против импорта сельхозпродукции с Украины. Они перекрыли автостраду S3 на территории республики. Фермеры выступают за ограничение поставок дешевой украинской сельхозпродукции в страну из-за вреда внутреннему бизнесу Польши.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше