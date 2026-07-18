Удары ВС РФ нарушили экспорт украинского зерна: Киев ищет обходные пути

Украина рассматривает новые варианты для экспорта зерна после атак ВС РФ на объекты морской инфраструктуры ВСУ в Одесской области и других регионах страны. Об этом сообщает Financial Times.
«Трейдеры обсуждают возможность перенаправления части экспорта зерна речным транспортом через порты на Дунае для дальнейшей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии», — говорится в материале.
По данным издания, некоторые трейдеры уже решили временно отказаться от закупок сельскохозяйственной продукции в Одессе из-за возникших рисков.
Ранее KP.RU сообщал, что в Польше фермеры устроили акцию протеста против импорта сельхозпродукции с Украины. Они перекрыли автостраду S3 на территории республики. Фермеры выступают за ограничение поставок дешевой украинской сельхозпродукции в страну из-за вреда внутреннему бизнесу Польши.