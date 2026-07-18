Страна размером XL: Более 600 тысяч британцев не могут работать из-за ожирения

Учёные изучили данные более 284 тыс. добровольцев из британской биомедицинской базы UK Biobank. Анализ показал, что 4% жителей страны с лишним весом не работают исключительно по этой причине.
По официальной статистике, ожирением страдают 15 млн британцев. Исследователи установили, что связанные с весом проблемы чаще мешают работать мужчинам, чем женщинам. Люди с ожирением берут больничные в два раза чаще сотрудников с нормальным весом. Авторы исследования считают, что рост числа таких случаев может увеличить экономические потери Великобритании. Правительство страны запустит пилотные программы для безработных с ожирением. Участникам предложат инъекции препаратов для снижения веса, которые должны помочь им вернуться к работе.
Ранее депутат муниципального округа Внуково Егор Коськов предложил обеспечить россиян с подтверждённым ожирением льготным питанием. По его мнению, проблемы с весом и обменом веществ могут зависеть не только от самодисциплины, но и от доступности полезных продуктов. Политик призвал поддерживать российских производителей качественной еды, развивать школьное и корпоративное питание, а также популяризировать спорт.
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