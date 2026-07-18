Страна размером XL: Более 600 тысяч британцев не могут работать из-за ожирения

По официальной статистике, ожирением страдают 15 млн британцев. Исследователи установили, что связанные с весом проблемы чаще мешают работать мужчинам, чем женщинам. Люди с ожирением берут больничные в два раза чаще сотрудников с нормальным весом. Авторы исследования считают, что рост числа таких случаев может увеличить экономические потери Великобритании. Правительство страны запустит пилотные программы для безработных с ожирением. Участникам предложат инъекции препаратов для снижения веса, которые должны помочь им вернуться к работе.