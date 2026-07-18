Продюсер Стивен Мао назвал невозможной отмену артистов и спортсменов России

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российских артистов и спортсменов отменить невозможно, заявил в интервью ТАСС американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.
«Российских артистов и особенно спортсменов не следует отменять только потому, что они русские. Это не дух искусства и не дух культуры и спорта тоже», — сказал он.
«Что касается российских фильмов, я думаю, что всегда есть рынок по всему миру. Существовала политика отмены русской культуры, и это большая проблема», — уверен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру». «Они не принадлежат одной стране, чтобы их отменять, или одной части мира, чтобы их искоренять. Поэтому мы надеемся дойти до того момента, когда сможем восстановить этот мост», — подчеркнул американский продюсер.
Он констатировал, что сейчас в США есть интерес к российским фильмам. «Был период в США, когда был очень громкий голос, направленный против всего русского. И, я думаю, мы перешагнули через это», — пояснил он.
Мао обратил внимание на решение Международного олимпийского комитета, восстановившего в правах Россию, «чтобы позволить ей участвовать в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе». «Есть много голосов, которые против этого. Я имею в виду, яростно против этого изменения. Но это хорошо. Так и должно быть», — заметил продюсер.
«Волчий период Голливуда».
Говоря о сокращении числа американских фильмов в российских кинотеатрах, Мао заметил, что «у Голливуда был довольно сложный период, а фильмы, которые показываются в России, должны соответствовать российской культуре и российским ценностям».
«В Голливуде же в последние годы ситуация была иной. Поэтому я понимаю, почему фильмов стало меньше. Есть много картин, которые я просто больше не могу смотреть. Когда берут персонажа и кардинально меняют его исторический или изначальный образ, меняется и сама суть истории — по сути, меняется весь фильм», — объяснил продюсер. На его взгляд, «нет смысла сохранять оригинальное название, если полностью изменилась концепция картины».
«Нам следует придерживаться традиционных сюжетных линий. Голливуд пережил непростой период — назовем его волчьим периодом, который действительно кардинально изменил рассказываемые истории. И аудитория отреагировала на это негативно», — отметил Мао, добавив, что понимает, «почему эти фильмы не показывают в России». «На самом деле русские люди не хотят смотреть такие фильмы. Мы возвращаемся к более центристской политике в режиссуре, и, надеюсь, в будущем появятся фильмы, которые будут интересны России и русскому народу», — заключил американский продюсер.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.