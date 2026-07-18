Продюсер Стивен Мао назвал невозможной отмену артистов и спортсменов России

«Что касается российских фильмов, я думаю, что всегда есть рынок по всему миру. Существовала политика отмены русской культуры, и это большая проблема», — уверен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру». «Они не принадлежат одной стране, чтобы их отменять, или одной части мира, чтобы их искоренять. Поэтому мы надеемся дойти до того момента, когда сможем восстановить этот мост», — подчеркнул американский продюсер.