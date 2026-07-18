На Украине с января более 1,1 тыс. раз пытались вывезти военнообязанных за рубеж

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Число случаев переправки за границу военнообязанных украинцев с 1 января по 30 июня составило 1 143, причем речь идет только о зафиксированных эпизодах. Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных Национальной полиции Украины.
При этом с начала года было предъявлено 536 обвинений по соответствующим делам. Количество эпизодов с попыткой переправки военнообязанных в последние месяцы растет — если в начале года фиксировалось в среднем около 170 таких случаев в месяц, то сейчас — уже порядка 190.
В статистике отражена информация лишь о тех случаях, о которых стало известно правоохранительным органам в результате задержания пытавшихся пересечь границу групп или обнаружения тел погибших. В 42 случаях подозреваемым удалось скрыться.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, «поступая» в вузы или же пытаясь — нередко с риском для жизни — незаконно перейти границу.