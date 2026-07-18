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ВОЗ обнародовала рекомендации по эффективной профилактике рака

В ВОЗ подчеркнули, что эффективная профилактика злокачественных новообразований базируется на трёх принципах: отказ от табака, исключение алкоголя и поддержание сбалансированного питания. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, профилактика онкологических заболеваний также предполагает регулярную физическую активность, вакцинацию против вирусов папилломы человека и гепатита В, раннюю диагностику, а также по возможности снижение воздействия канцерогенов из окружающей и профессиональной сред.

В организации акцентировали внимание на том, что главные инструменты в борьбе с раком — это профилактика, ранняя диагностика и своевременное эффективное лечение.

Ранее пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России превысила 60%. За 10 лет показатель вырос более чем на 7 процентных пунктов. Для онкологии такой результат является значимым. В 2015 году доля пациентов, проживших 5 лет после постановки диагноза, составляла 52,9%. В 2024 году показатель достиг 60,1%, а в 2025 году составил 59,3%.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.