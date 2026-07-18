ВОЗ обнародовала рекомендации по эффективной профилактике рака

Ранее пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России превысила 60%. За 10 лет показатель вырос более чем на 7 процентных пунктов. Для онкологии такой результат является значимым. В 2015 году доля пациентов, проживших 5 лет после постановки диагноза, составляла 52,9%. В 2024 году показатель достиг 60,1%, а в 2025 году составил 59,3%.