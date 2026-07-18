В России намерены улучшить систему профосмотров

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2030 года. Документ пришел на смену аналогичной стратегии, принятой в 2019 году на срок до 2025 года. Среди планируемых результатов к 2030 году: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 13,6%; сокращение потребления алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения; увеличение до 90% доли лекарств, произведенных в России, в общем объеме жизненно необходимых и важнейших препаратов; достижение уровня технологической независимости в сфере здравоохранения в 80% и многое другое.