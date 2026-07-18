Британские пираты взвыли от ударов в Николаеве: главная новость СВО 18 июля

В Николаеве ВС РФ поразили объекты ВСУ. «Герани» поразили военные объекты в Николаеве, среди которых могут быть британские центры подготовки боевиков ВСУ. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.