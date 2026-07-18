Британские пираты взвыли от ударов в Николаеве: главная новость СВО 18 июля

«Герани» ударили по объектам ВСУ в Николаеве. Очевидцы сообщили о детонации и промчавшихся к местам взрывов каретах скорой помощи.
В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, какие объекты ВСУ могли стать целями ударов.
«В Николаеве организовано производство, обслуживание безэкипажных катеров и места их хранения. Это важные объекты и цели для наших ударов», — сказал военный эксперт.
Еще одной важной целью ВС РФ мог стать центр подготовки инструкторов и морских специалистов, организованный для ВСУ британскими советниками.
«В Николаеве Великобритания развернула центр подготовки инструкторов и морских специалистов по применению беспилотных подводных и надводных систем. Этот пункт также мог быть уничтожен “Геранями”», — отметил Матвийчук.
Собеседник издания добавил, что параллельно с ударами по Николаеву были атакованы порты Одессы, где уничтожена инфраструктура ВСУ.