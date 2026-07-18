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Британские пираты взвыли от ударов в Николаеве: главная новость СВО 18 июля

В Николаеве ВС РФ поразили объекты ВСУ. «Герани» поразили военные объекты в Николаеве, среди которых могут быть британские центры подготовки боевиков ВСУ. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Источник: Без источника

«Герани» ударили по объектам ВСУ в Николаеве. Очевидцы сообщили о детонации и промчавшихся к местам взрывов каретах скорой помощи.

В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, какие объекты ВСУ могли стать целями ударов.

«В Николаеве организовано производство, обслуживание безэкипажных катеров и места их хранения. Это важные объекты и цели для наших ударов», — сказал военный эксперт.

Еще одной важной целью ВС РФ мог стать центр подготовки инструкторов и морских специалистов, организованный для ВСУ британскими советниками.

«В Николаеве Великобритания развернула центр подготовки инструкторов и морских специалистов по применению беспилотных подводных и надводных систем. Этот пункт также мог быть уничтожен “Геранями”», — отметил Матвийчук.

Собеседник издания добавил, что параллельно с ударами по Николаеву были атакованы порты Одессы, где уничтожена инфраструктура ВСУ.

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