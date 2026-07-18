Новосибирск спорит с Красноярском о звании столицы Сибири из-за Чуриковой

В социальных сетях разгорелся нешуточный спор о статусе «столицы Сибири», поводом для которого стало видео телеведущей Яны Чуриковой. В ролике, снятом в Новосибирске, она назвала город столицей региона, чем спровоцировала волну несогласия со стороны жителей Красноярска.
Пользователи из Красноярска поспешили заявить в комментариях, что ведущая ошиблась с городом, и именно их населенный пункт является истинной столицей Сибири. Чтобы разрешить конфликт, Яна Чурикова запустила открытое голосование среди подписчиков, предложив выбрать между Новосибирском и Красноярском.
Большинство участников дискуссии поддержали Новосибирск. В качестве аргументов пользователи приводили статус административного центра СФО, наличие Академгородка, крупнейшего зоопарка страны и международного аэропорта Толмачево. Пользователи также отмечали нахождение в городе полпредства президента.
Сторонники Красноярска признавали красоту своего города и развитую инфраструктуру, однако многие соглашались, что звание сибирской столицы исторически закрепилось за Новосибирском. Часть комментаторов предложила сделать столицей Иркутск или призвала относиться к спору с юмором.