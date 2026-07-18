Новосибирск спорит с Красноярском о звании столицы Сибири из-за Чуриковой

Пользователи из Красноярска поспешили заявить в комментариях, что ведущая ошиблась с городом, и именно их населенный пункт является истинной столицей Сибири. Чтобы разрешить конфликт, Яна Чурикова запустила открытое голосование среди подписчиков, предложив выбрать между Новосибирском и Красноярском.