НОРАД перехватил самолёт над Нью-Йорком после введения ограничений из-за ЧМ

Ранее американский лидер Дональд Трамп в шутку поделился идеей о том, чтобы хозяевами следующего чемпионата мира по футболу стали США и Китай. Напомним, следующие два чемпионата мира по футболу уже распределены по странам-хозяйкам: это решение было принято ещё в 2024 году. Так, в 2030 году турнир разделят Испания, Португалия и Марокко, свой вклад также внесут Аргентина, Парагвай и Уругвай, которые примут первые три матча. В 2034 году чемпионат пройдёт в Саудовской Аравии.