Жителям Красноярского края напомнили о правилах безопасности на лодках и катерах

Перед арендой лодки или катера жителям советуют проверить состояние судна, исправность мотора, документы у судоводителя и наличие спасательных жилетов для всех пассажиров. Также на борту должны быть спасательный круг или конец Александрова. Выходить на воду в туман или грозу нельзя, даже если прокатчик уверяет, что это безопасно. Также запрещено находиться на лодке или катере в состоянии алкогольного опьянения.