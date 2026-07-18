Жителям Красноярского края напомнили о правилах безопасности на лодках и катерах

Жителям Красноярского края напомнили о правилах безопасности при прогулках на лодках и катерах. Главное требование — судоводитель и все пассажиры должны быть в спасательных жилетах.
В начале июля в регионе уже произошли опасные случаи на воде. 3 июля на Курейском водохранилище в районе озера Малый Дюпкун в Туруханском округе перевернулась лодка. Погиб 51-летний мужчина.
Также спасатели напоминают, что нельзя останавливаться на судовом ходу. Пересекать его нужно по кратчайшему пути и под углом 90 градусов. Нарушение этого правила может привести к тому, что лодку затянет под крупное судно. Так, 5 июля на Енисее в Красноярске в районе Октябрьского моста резиновую лодку затянуло под баржу. Краевые спасатели помогли двум людям.
Перед арендой лодки или катера жителям советуют проверить состояние судна, исправность мотора, документы у судоводителя и наличие спасательных жилетов для всех пассажиров. Также на борту должны быть спасательный круг или конец Александрова. Выходить на воду в туман или грозу нельзя, даже если прокатчик уверяет, что это безопасно. Также запрещено находиться на лодке или катере в состоянии алкогольного опьянения.