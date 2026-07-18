В России 73% айтишников задумались о смене работы

В среднем участники исследования получают 181,1 тыс. рублей в месяц. При этом желаемый уровень дохода у них заметно выше — 258,5 тыс. рублей. Авторы исследования отмечают, что после периода быстрого роста IT-отрасли ожидания специалистов постепенно корректируются. Соискатели стали менее критично подходить к выбору новой работы.