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В России 73% айтишников задумались о смене работы

Большинство IT-специалистов в России думают о смене работы.

Большинство IT-специалистов в России думают о смене работы. Об этом говорится в исследовании агентства «Марк аналитик».

По данным опроса, 73% респондентов признались, что рассматривают такой вариант. Главной причиной стала зарплата — ее назвали 45% участников. Еще 31% специалистов недовольны отсутствием карьерного роста на текущем месте, 28% говорят о нехватке профессионального развития. Усталость и выгорание назвали причиной 23% опрошенных.

В среднем участники исследования получают 181,1 тыс. рублей в месяц. При этом желаемый уровень дохода у них заметно выше — 258,5 тыс. рублей. Авторы исследования отмечают, что после периода быстрого роста IT-отрасли ожидания специалистов постепенно корректируются. Соискатели стали менее критично подходить к выбору новой работы.

Всего в исследовании приняли участие более 2 тыс. респондентов из крупных городов России и Беларуси. Большинство опрошенных были из России.