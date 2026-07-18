Bloomberg: ФИФА не планирует переносить финал ЧМ-2026 из-за лесных пожаров

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует переносить назначенный на 19 июля финал чемпионата мира из-за окутавшего Нью-Йорк и его окрестности смога, вызванного лесными пожарами в Канаде. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их сведениям, в связи со сложившейся ситуацией состоялись неформальные обсуждения между представителями ФИФА и директором рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани. Согласно прогнозам синоптиков, после некоторого ухудшения качества воздуха 18 июля к 19 июля смог по большей части рассеется, отмечает Bloomberg.
Финал чемпионата мира пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), который находится недалеко от мегаполиса. 17 июля утром индекс качества воздуха в Нью-Йорке находился на отметке 166, что соответствовало оценке «вредно для здоровья». В настоящее время этот показатель снизился до 67, что считается умеренным уровнем загрязнения.