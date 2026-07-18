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Сергей Кравчук: Восемь семей из аварийного дома получили новое жильё

Всего в текущем году в краевом центре запланирован снос около 40 ветхих домов.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске продолжается реализация программы по расселению аварийного жилья. Очередным этапом программы стал снос аварийного дома по улице Большая, 108. Здание было построено в 1939 году, а в 2015 его признали непригодным для проживания. Все 8 семей, которые там проживали, уже получили новые квартиры, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ход работ по демонтажу объекта проверил мэр города Сергей Кравчук. Он отметил, что дальнейшее использование освободившегося земельного участка будет определено с учетом мнения местных жителей.

Всего в текущем году в Хабаровске запланирован снос около 40 аварийных домов. Работы ведутся согласно графику: в текущем месяце также подлежат сносу дома по улицам Санаторная, 16 и Геофизическая, 19. В план сноса закладывается снос порядка десяти объектов ежемесячно.

Реализация программы переселения граждан из аварийного жилья находится на особом контроле администрации города. В 2024 году в рамках федеральной программы для хабаровчан приобретено 860 новых квартир с чистовой отделкой.

«Жители получают благоустроенное жилье с социальным ремонтом. Но мы не ограничиваемся только федеральными средствами. Активно внедряем механизмы комплексного развития территорий. Это стратегический подход, который позволит нам дополнительно предоставить горожанам еще 1090 квартир», — подчеркнул Сергей Кравчук.