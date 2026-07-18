Сергей Кравчук: Восемь семей из аварийного дома получили новое жильё

В Хабаровске продолжается реализация программы по расселению аварийного жилья. Очередным этапом программы стал снос аварийного дома по улице Большая, 108. Здание было построено в 1939 году, а в 2015 его признали непригодным для проживания. Все 8 семей, которые там проживали, уже получили новые квартиры, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.