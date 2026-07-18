В Комсомольске-на-Амуре открыли современную спортплощадку у Дома молодёжи

— Открытие такой современной спортивной площадки — это яркий пример того, как совместные усилия государства, бизнеса и выдающихся спортсменов создают комфортную среду для развития наших ребят. Мы видим, что запрос на активный образ жизни среди молодых людей растёт, и такие объекты становятся точками притяжения, где воспитываются сила духа, дисциплина и командный дух. Мы признательны за этот ценный подарок городу, который послужит делу физического развития молодёжи Хабаровского края, — рассказали в комитете по делам молодёжи правительства края.