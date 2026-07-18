В Комсомольске-на-Амуре открыли современную спортплощадку у Дома молодёжи

В Комсомольске-на-Амуре возле Дома молодёжи обустроили новую уличную спортивную площадку. Современное пространство для занятий физкультурой и спортом появилось в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Условия для всестороннего развития подрастающего поколения создаются в регионе при поддержке правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Площадка будет открыта для посещения в любое время. На ней установлены воркаут-комплекс, блочные тренажёры с регулировкой нагрузки и снаряжение для занятий боксом. Объект расположился рядом с залом бокса, дополнив сложившийся в районе спортивный кластер.
В комитете по делам молодёжи правительства края отметили, что этот объект стал подарком городу от известной спортсменки, почётного гражданина Комсомольска-на-Амуре. Оборудование Дому молодёжи передала спортивная школа «Региональный центр развития спорта».
— Открытие такой современной спортивной площадки — это яркий пример того, как совместные усилия государства, бизнеса и выдающихся спортсменов создают комфортную среду для развития наших ребят. Мы видим, что запрос на активный образ жизни среди молодых людей растёт, и такие объекты становятся точками притяжения, где воспитываются сила духа, дисциплина и командный дух. Мы признательны за этот ценный подарок городу, который послужит делу физического развития молодёжи Хабаровского края, — рассказали в комитете по делам молодёжи правительства края.
В ведомстве также отмечают, что теперь Дом молодёжи сможет чаще проводить открытые тренировки и мастер-классы. Площадка открыта для всех желающих, а не только для воспитанников центра. Правительство Хабаровского края продолжает работу по созданию комфортных условий для занятий спортом в регионе.
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