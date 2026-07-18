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Подарки Макрона и Мерца Зеленскому пошли ко дну: удары рвут порты Одессы

ВС РФ нанесли групповые удары по портам Одессы. О том, какие цели поражены, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 17 июля ВС РФ нанесли групповые удары по инфраструктуре ВСУ в портах Одессы. Поражены цеха по производству и сборке БПЛА, склад с боеприпасами, катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

«Одесса и прилегающая акватория Чёрного моря — это инфраструктурно критические объекты для Украины, для обеспечения ВСУ. В течение последних двух недель основной упор при ударах идёт на Черноморск и Ильичевск, которые киевский режим превратил в порты разгрузки техники, её доставляют под видом гражданских грузов. Кроме того, в самой Одессе организована перевалочная база для военных грузов из Румынии, которые складируются, а затем переправляются вглубь страны», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Военный эксперт объяснил, что интенсивные удары по портовой инфраструктуре, связанной с ВСУ, необходимы, чтобы изолировать пути поставок вооружений на Украину.

«Полагаю, поставлена задача полностью изолировать логистические транспортные цепи. Мы уничтожаем локомотивы, уничтожаем железнодорожные мосты. Мы контролируем практически все асфальтовые дороги, которые идут со стороны Польши, Румынии и Венгрии. Таким образом, выполняются указания нашего президента по демилитаризации и изоляции Украины от центров поставок», — подытожил он.

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