Лжеучитель убедил жителя Хабаровского края отдать мошенникам 1,4 млн

В Хабаровском крае 25-летний местный житель стал жертвой новой схемы дистанционного мошенничества и лишился более 1,4 млн рублей, сообщает прокуратура региона.
Сначала молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся его бывшим учителем. Звонивший заявил, что одноклассники мужчины якобы вовлечены в незаконные финансовые операции.
Позже в мессенджере с ним связался человек, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он сообщил о возможной уголовной ответственности и предложил «проверить» денежные средства.
Под диктовку мошенников потерпевший рассказал о своих накоплениях, включая деньги на банковских счетах и наличные. Затем злоумышленники убедили его перевести все средства на указанные ими счета и отправить несколько платежей через систему быстрых переводов.
Лишь после окончания разговора мужчина связался со своим бывшим учителем и узнал, что его телефон был взломан, а мошенники использовали номер для обзвона контактов.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
В прокуратуре напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, банков, операторов связи, Социального фонда и других государственных служб никогда не требуют переводить деньги или проводить «проверку» сбережений по телефону.