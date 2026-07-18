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Лжеучитель убедил жителя Хабаровского края отдать мошенникам 1,4 млн

После звонка «педагога» молодому человеку сообщили, что он якобы причастен к преступлению, и убедили перевести все сбережения на «проверку».

В Хабаровском крае 25-летний местный житель стал жертвой новой схемы дистанционного мошенничества и лишился более 1,4 млн рублей, сообщает прокуратура региона.

Сначала молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся его бывшим учителем. Звонивший заявил, что одноклассники мужчины якобы вовлечены в незаконные финансовые операции.

Позже в мессенджере с ним связался человек, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов. Он сообщил о возможной уголовной ответственности и предложил «проверить» денежные средства.

Под диктовку мошенников потерпевший рассказал о своих накоплениях, включая деньги на банковских счетах и наличные. Затем злоумышленники убедили его перевести все средства на указанные ими счета и отправить несколько платежей через систему быстрых переводов.

Лишь после окончания разговора мужчина связался со своим бывшим учителем и узнал, что его телефон был взломан, а мошенники использовали номер для обзвона контактов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

В прокуратуре напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, банков, операторов связи, Социального фонда и других государственных служб никогда не требуют переводить деньги или проводить «проверку» сбережений по телефону.