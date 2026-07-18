ИИ должен оставаться инструментом человека, заявил Орешкин

По его словам, главный вопрос сегодня состоит не в том, войдет ли ИИ во все сферы жизни, так как этот процесс уже идет, вопрос состоит в том, на каких принципах ИИ будет развиваться, кто получит доступ к этой технологии, и кто станет выгодоприобретателем.