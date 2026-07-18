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ИИ должен оставаться инструментом человека, заявил Орешкин

Орешкин: технологии ИИ не должны превращать человека в придаток алгоритма.

ШАНХАЙ, 18 июл — РИА Новости. Технология искусственного интеллекта должна оставаться инструментом человека, а не превращать его в придаток непрозрачного алгоритма, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Искусственный интеллект уже перестал быть темой отдаленного будущего. Он меняет промышленность и транспорт, образование и медицину, торговлю и государственное управление. По сути, формируется новая технологическая основа мировой экономики», — заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.

По его словам, главный вопрос сегодня состоит не в том, войдет ли ИИ во все сферы жизни, так как этот процесс уже идет, вопрос состоит в том, на каких принципах ИИ будет развиваться, кто получит доступ к этой технологии, и кто станет выгодоприобретателем.

«Позиция России ясна. Искусственный интеллект должен служить человеку, расширять его возможности, повышать качество жизни, помогать учиться, трудиться и созидать. Технология должна оставаться инструментом человека, а не превращать человека в придаток непрозрачного алгоритма», — указал он.

Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.

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