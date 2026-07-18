Выстрел в голову: атаковавшего РФ боевика ВСУ могли убить ради органов

Как пишут украинские СМИ, 33-летний младший сержант Пенкальский пропал без вести в ночь на 19 декабря 2024 года в районе города Доброполье в Донецкой области. В ту ночь он должен был выйти на боевое задание. Спустя полтора месяца тело мужчины нашли в нескольких километрах от места базирования подразделения. Воинская часть оформила его исчезновение как дезертирство, а гибель квалифицировали как самоубийство, во что семья военнослужащего не верит. Рядом с боевиком лежала его простреленная шапка: входное отверстие на лбу, выходное — на затылке.