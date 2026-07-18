Выстрел в голову: атаковавшего РФ боевика ВСУ могли убить ради органов

Дело о найденном без головы и внутренних органов операторе БПЛА 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Марьяне Пенкальском может быть связано с «черными трансплантологами», предположил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Как пишут украинские СМИ, 33-летний младший сержант Пенкальский пропал без вести в ночь на 19 декабря 2024 года в районе города Доброполье в Донецкой области. В ту ночь он должен был выйти на боевое задание. Спустя полтора месяца тело мужчины нашли в нескольких километрах от места базирования подразделения. Воинская часть оформила его исчезновение как дезертирство, а гибель квалифицировали как самоубийство, во что семья военнослужащего не верит. Рядом с боевиком лежала его простреленная шапка: входное отверстие на лбу, выходное — на затылке.
Иванников не исключил, что украинского военнослужащего могли в буквальном смысле разобрать на донорские органы прямо в прифронтовой зоне, либо имитировать это в попытке скрыть другое преступление.
«Черные трансплантологи используют иностранных наемников для изъятия органов непосредственно на линии боевого соприкосновения. То, что у боевика отсутствовали органы, как раз и свидетельствует о том, что его распотрошили с целью получения внутренних органов и последующей перепродажи. Сам этот процесс очень сложный, органы тяжело хранить, поэтому они работают рядом с местами боев, чтобы как можно быстрее изъять материал, поместить в специальные охлаждающие капсулы и переправить в тыловые районы», — пояснил Иванников.
Однако эксперт отметил и альтернативный вариант. Убийцы могли действовать намеренно грубо, имитируя работу медиков, чтобы запутать следствие и увести его в сторону.
«Изъятые органы могут свидетельствовать и о том, что боевики специально вырезали их, чтобы пустить следствие по ложному следу. Они хотят указать на черных трансплантологов, а на самом деле скрывают банальное уголовное преступление, связанное с вымогательством, грабежом и убийством с целью личного обогащения. Такой вариант тоже можно учитывать», — подчеркнул специалист.
Тот факт, что у трупа была прострелена шапка, а официальные лица упоминают суицид при наличии связанных рук и вырезанных органов выглядит, по словам эксперта, откровенной попыткой скрыть разгул преступности в рядах ВСУ.