Самой популярной фамилией в Молдавии оказалась Русу, переводящаяся как «русский»

Самой распространенной фамилией в Молдавии оказалась Русу, а также ее вариант Руссу, что в переводе означает «русский». Это следует из данных государственного регистра страны.
В настоящее время в республике зарегистрировано более 73 тысяч различных фамилий. Лидером самых популярных фамилий стала Русу. Ее обладателями являются более 6 тысяч семей, или свыше 24,9 тысячи жителей.
«Ее популярность неудивительна, поскольку молдавское княжество формировалось как союз двух этносов — волохов, то есть молдаван, и руснаков, то есть славян из Карпатского региона», — сказал РИА Новости молдавский историк Борис Шаповалов.
Ранее KP.RU сообщал, что россияне чаще всего называли своих сыновей Александрами. Особенность этого имени в том, что оно стабильно остается в числе самых популярных не только среди новорожденных, но и среди пожилых людей. Девочек чаще всего называли София.