Решетова объяснила свою красоту генетикой после обвинений в ботоксе

— Я понимаю, что хочется оправдать хороший вид другой женщины за счет вмешательств, но мне нечего скрывать и о сделанных процедурах я в последнее время говорю максимально открыто. Есть такое понятие как генетика, и я ей очень благодарна за отсутствие необходимости делать инъекции, — написала она.