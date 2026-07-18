Смута и переворот в Киеве: Украину трясет от перемен во власти

«Федоров не справился с реформой ТЦК (военкоматов) именно потому, что был против тотальной мобилизации. Он выступал против “мясных штурмов” Сырского и пытался сохранить личный состав. Поэтому он представляет реальную опасность для действующего главы киевского режима. Зеленскому не нужны другие полюса силы в стране, как это уже было с Валерием Залужным», — сказал Гагин.