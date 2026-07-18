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Смута и переворот в Киеве: Украину трясет от перемен во власти

Из-за увольнения с поста министра обороны Фёдорова в стране может подняться бунт против Зеленского. Эксперт Гагин в эксклюзивном комментарии aif.ru сказал, как будут развиваться дальше, и напомнил о судьбе Залужного.

Источник: Аргументы и факты

Увольнение Владимиром Зеленским с поста министра обороны Михаила Федорова может спровоцировать бунт на Украине, сказал в эксклюзивном комментарии для aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.

Как он отметил, высокие симпатии украинцев Федоров заслужил нежеланием проводить тотальную мобилизацию и отправлять людей в «мясные штурмы», которые практикует главком ВСУ Александр Сырский.

«Федоров не справился с реформой ТЦК (военкоматов) именно потому, что был против тотальной мобилизации. Он выступал против “мясных штурмов” Сырского и пытался сохранить личный состав. Поэтому он представляет реальную опасность для действующего главы киевского режима. Зеленскому не нужны другие полюса силы в стране, как это уже было с Валерием Залужным», — сказал Гагин.

Эксперт добавил, что в результате конфронтации экс-главкома и Зеленского англичанам пришлось срочно «эвакуировать» генерала в Лондон в статусе посла, чтобы на Украине не началась гражданская смута и страна не прекратила воевать с Россией.

«Обычно во времена такой смуты происходят военные перевороты либо народные волнения. Сейчас, на фоне отставки Федорова, Украина вновь стоит на пороге аналогичного политического кризиса, на пороге бунта», — подытожил Гагин.

Напомним, бывший народный депутат Украины Олег Царев отметил, что увольнение Федорова может быть связано с тем, что он не угодил киевским властям нежеланием делиться с офисом Зеленского украденными деньгами.

Об отставке Федорова стало известно 15 июля. Украинские СМИ объяснили его увольнение провалом реформы ТЦК и конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. После увольнения Федоров публично раскритиковал руководство страны, за что его обвинили в попытке госпереворота. В Раде призвали Зеленского арестовать экс-главу военного ведомства. В Киеве, между тем, проходят митинги против увольнения Федорова.

Как сообщалось, Зеленский дал поручение врио председателя Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности главы минобороны Украины.

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