День металлурга с Gazan и Gayazovs Brothers, «Горнолужник» и новые «Миньоны»: чем заняться на выходных в Красноярске

В эти выходные в Красноярске обещают нескончаемый дождь и грозу.
В субботу, 18 июля, дождь начнется еще ночью и продолжится в течение всего дня. Утром ожидаются сильные осадки, днём они слегка утихнут, а вечером возможна гроза. Температура воздуха утром составит около +18 °C, днем прогреется до +22 °C.
В воскресенье, 19 июля, дожди не прекратятся: осадки будут идти без остановки весь день. Утром возможен туман. К обеду дождь станет менее интенсивным, но ближе к 16:00 снова ожидается гроза. Температура воздуха составит +22 °C днем, утром около +18 °C, вечером опустится до +17 °C.
«Миньоны и монстры».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Эпицентр», «Киномакс», Mori cinema.
Когда: 18 и 19 июля.
1920-е годы. Миньоны снимаются в кино и покоряют Голливуд. Чтобы снять свой собственный фильм о монстрах, они отправляются на поиски самых пугающих существ.
«Отпуск на всю голову».
Где: «Синема-парк», «Эпицентр», «Киномакс», Mori cinema.
Когда: 18 и 19 июля.
Анна организует свадьбы, но ее собственная личная жизнь никак не складывается. Чтобы приободрить больную бабушку, девушка выдает коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков — за его родителей. Но все выходит из-под контроля, когда в события вмешиваются охотники за чужими богатствами и старинные семейные секреты. Теперь Анне нужно не только разобраться во всем этом хаосе, но и найти хотя бы одного человека, которому можно доверять.
Четверо в комнате, не считая охранника.
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.
Когда: 18 июля.
Кто же четвёртый, спросите вы? Особенно актуальным вопрос становится, если вспомнить, что охранника считать не нужно. Приоткроем завесу тайны: четвёртой героиней комедии станет женщина-адвокат.
Комната — это обычный обезьянник, и все три попавших в него мужчины, как это обычно бывает, уверяют остальных в своей невиновности и жалуются на полицейский беспредел. А зрители, которые сидят в зале, следят за мастерски закрученным сюжетом и смеются над искромётными шутками.
Летний Горнолужник.
Где: Фанпарк «Бобровый лог», улица Сибирская, 92.
Когда: 18 июля.
Гостей и участников ждут зрелищные костюмированные спуски на плавсредствах, конкурсы и выступления музыкальных групп. В течение всего дня для гостей будут работать фотозоны, точки с напитками и едой, а также аквагрим для участников.
Уже с 12:00 на площади перед «Оазисом» откроются мастер-классы и интерактивные площадки с играми и конкурсами для гостей всех возрастов. В 13:00 на главную сцену выйдет DJ Senkovman. Костюмированные спуски стартуют с 14:00. Длина трассы 45 метров, глубина импровизированной лужи — 80 см. Участники будут покорять её на плавсредствах, а зрители и жюри оценят не только скорость, но и артистизм, креативность и «вау-эффект» каждого выхода. В 15:00, на главной сцене выступит кавер-группа «КрайКомПати». А после гостей ждет награждение победителей.
III этап Большого Сибирского Круга.
Где: Красноярский ипподром, улица Соревнования, 20.
Когда: 18 июля.
В субботу, 18 июля, на Красноярском ипподроме состоится главное событие летнего сезона — III этап соревнований Большого Сибирского Круга, рысистые бега самых резвых лошадей Сибири. Конники Красноярского края, республики Хакасия, Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей будут бороться за самые престижные призы сезона, в том числе за Кубок Губернатора и Большой Красноярский приз (Дерби). Зрители также увидят показательную конную программу — выездку, конкур, выступления на пони.
День металлурга.
Где: Остров Татышев, остров Татышев, 9П.
Когда: 18 июля.
18 июля, в субботу, в Татышев-парке отпразднуют Дня металлурга. Главные звезды — Gazan и Gayazovs Brothers. Кроме того, будет интерактивная программа «Чувства или код» и дискотека с DJ AI. Мероприятие начнётся в 18:00 и будет длиться на протяжении четырёх часов — до 22:00. Вход свободный.
На праздник можно будет доехать на шаттлах, сообщили в мэрии. В субботу, 18 июля, бесплатные автобусы будут ходить с 17:30 до 23:00 часов без остановок с интервалом около 5 минут с двух точек: с левого берега — от ТЦ «Авиатор» и с правого берега — от гипермаркета «О’кей».
Будет музыка.
Где: Музей «Площадь Мира», площадь Мира, 1.
Когда: 18 июля.
Каждую субботу до 25 июля 2026 года с 17:00 до 18:00 у музейного центра «Площадь Мира» играет музыка. Вход на тусовку свободный. Каждый вечер — это возможность насладиться живым звуком в исполнении ярких представителей локальной сцены, чье творчество продолжает находить свое влияние по сей день.
18 июля с 17:00 до 18:00, Beeswax (Бизуэкс).
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