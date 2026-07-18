Мультфильм о Невельском хабаровского «Мечталёта» выходит на экраны страны

Глеб Павленко сказал, что это не просто семейное кино, кино об истории Дальнего Востока. Оно поднимает проблемы, которые актуальны для подростков: поиск себя. По его мнению, если человек хочет найти себя, нужно освободиться от страхов и не сворачивать со своего пути.