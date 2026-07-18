Мультфильм о Невельском хабаровского «Мечталёта» выходит на экраны страны

На экраны кинотеатров страны 24 сентября выйдет мультфильм «Капитан Невельской и Земли Черного дракона» хабаровской анимационной студии «Мечталёт». Предпремьерный показ планируется провести на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мульфильм губернатору Дмитрию Демешину представили руководители студии Илья Кузнецов и Виталий Тен.
«Капитан Невельской и Земли Черного дракона» — приключенческий анимационный фильм с элементами фэнтези о путешествии мореплавателя — легендарного исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского. Режиссеры проекта — Глеб Павленко и Никита Сличный. Это фильм о единстве, семье, бережном отношении к культуре коренных малочисленных народов, целеустремленности.
Глеб Павленко сказал, что это не просто семейное кино, кино об истории Дальнего Востока. Оно поднимает проблемы, которые актуальны для подростков: поиск себя. По его мнению, если человек хочет найти себя, нужно освободиться от страхов и не сворачивать со своего пути.
— Анимационная студия «Мечталет» — наша гордость. Нам нужно, чтобы такие проекты, как ваш не только формировали новую креативную индустрию, но и показывали историю Дальнего Востока всей России и за ее пределами, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
По словам главы региона, мультипликация — перспективное направление, которое надо развивать, и краевое правительство готово субсидировать подобные проекты, вкладываться в реализацию ярких идей.
Напомним, работу хабаровской анимационной студии «Мечталет» высоко оценил Президент РФ Владимир Владимирович Путин в ходе своей поездки в Хабаровск в 2024 году. Развитие креативных индустрий — задача, поставленная главой государства. И Хабаровский край успешно работает в этом направлении.
Архитектура, мода, дизайн, информационные технологии, ювелирное дело, анимация, бьюти-сфера — этим занимаются больше 2,5 тысяч компаний в крае, объем их выручки достигает 25 миллиардов рублей в год.