1 млн рублей могут получить авиаспециалисты, переехавшие в Хабаровский край

В Хабаровском крае продолжают привлекать специалистов для местных авиалиний по программе трудовой мобильности, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решать проблему кадрового дефицита помогает национальный проект «Кадры», инициированный Владимиром Путиным.
В 2026 году предприятие получило сертификат на привлечение работников из других регионов страны. Благодаря государственной поддержке в этом году на работу уже приняли двух пилотов.
Как уточнили в краевом минтрансе, с 2019 года в рамках программы повышения трудовой мобильности предприятие привлекло 42 специалиста. Среди них — 26-летний авиатехник Денис Гилачев из Амурской области.
После школы молодой человек поступил в приморский университет, а в 2023 году вместе с несколькими одногруппниками получил предложение о работе в Хабаровском крае.
«Во Владивостоке мало авиакомпаний, в отличие от Хабаровска. Здесь перспектив больше. Мне также понравилось, что есть меры поддержки. Компания помогла с переездом», — рассказал Денис Гилачев.
Сегодня он уже считает Хабаровск своим домом. Недавно специалист женился, а его семья воспользовалась льготной ипотекой.
Важную роль в подготовке новых кадров играет наставничество. Молодые специалисты перенимают опыт у сотрудников, которые десятилетиями работают в авиации.
Одним из таких наставников стал начальник смены цеха технического обслуживания Николай Цепаев. Он посвятил авиации 58 лет и около 30 лет занимается обучением молодых специалистов.
Денис Гилачев называет его «дедушкой» и настоящей энциклопедией авиации.
«Его ночью разбуди: как отрегулировать двигатель? Он скажет: вот такой винт поверни, на столько оборотов. Учиться у Николая Владимировича очень приятно и почётно», — поделился авиатехник.
Сам Николай Цепаев говорит, что передача опыта молодым сотрудникам особенно важна, ведь от работы технических специалистов зависят человеческие жизни.
В рамках программы трудовой мобильности специалисты могут получить поддержку до 1 млн рублей. Работодатель направляет эти средства на компенсацию расходов при переезде, аренде жилья, обустройстве на новом месте, а также при необходимости — на оплату детских садов и школ.
С 2015 года в Хабаровский край по программе переехали около 2000 человек, из них 150 связали свою работу с транспортной отраслью. В 2026 году краевая кадровая служба планирует привлечь в регион почти 300 специалистов для разных сфер экономики.