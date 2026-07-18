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В Перми наградили 220 семейных пар, отметивших 50 лет совместной жизни

Памятный знак «За сохранение семейных ценностей» является общественной наградой региона.

Источник: Комсомольская правда

В Доме молодежи Перми прошло торжественное мероприятие для супругов, которые прожили вместе более полувека. Юбилярам семейной жизни вручили памятные знаки «За сохранение семейных ценностей».

Всего награды получили 220 семейных пар, состоящих в официальном браке 50 лет и дольше. В церемонии принял участие глава Перми Эдуард Соснин.

Он поздравил супругов и отметил, что их многолетние семьи являются примером взаимной поддержки, уважения и умения вместе преодолевать жизненные испытания. По словам главы города, истории таких пар являются частью истории Перми и показывают важность семейных традиций для будущих поколений.

Для гостей мероприятия подготовили праздничную программу. Перед юбилярами выступили фольклорная группа «Груша» и камерный оркестр «Орфей».

Памятный знак «За сохранение семейных ценностей» является общественной наградой Пермского края. Его учредили в 2021 году по инициативе губернатора региона Дмитрия Махонина. Награду вручают супругам, которые прожили в официальном браке 50 и более лет.