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Почти 8 млн мальков кеты выпустили в Николаевском районе

Вернутся они в родную речку Ныгай через три — четыре года.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Николаевском районе завершен выпуск в реку Ныгай последней партии мальков кеты, которых вырастило ООО «ВБР-Трейд», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В присутствии комиссии, которая провела стандартные замеры и подсчёты, молодь кеты отправили в большое плавание. Вернется она в родную речку через 3−4 года уже большой рыбой.

По словам советника генерального директора компании Дмитрия Литовченко, это даст до 500 тонн товарной продукции.

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А пока по оценкам специалистов, средний вес мальков составляет, как и полагается, один грамм.

Всего в июле по договорам с рыбоводным предприятием в рамках компенсационных мероприятий, а их заключили порт Эльга и Хабаровский речной порт, в речку Ныгай выпущено 7500 млн мальков.

Предприятие развивается, строятся новые помещения, так что скоро он сможет выращивать и выпускать в реку до 60 млн мальков в год.