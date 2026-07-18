Появился детальный план взятия Краматорска: раскрыты подробности

«Заход на Дружковку идет не только в лоб, но и с флангов. Мы выходим к этому населенному пункту с двух сторон. С одной стороны наступают войска от освобожденной Константиновки, а с другой — осуществляется заход от Покровска через Родинское, минуя Доброполье, вверх к Дружковке. В перспективе противник окажется между двух огней», — подытожил Анпилогов.