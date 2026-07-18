Появился детальный план взятия Краматорска: раскрыты подробности

Наступление российских войск на населенный пункт Алексеево-Дружковка создает непосредственную угрозу для всей Славянско-Краматорской агломерации. Освобождение этого поселка лишает украинскую армию важного узла обороны и открывает штурмовым подразделениям оперативный простор для атаки на Краматорск. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.
По его словам, Алексеево-Дружковка является последним серьезным рубежом перед ключевыми городами Донбасса, остающимися под контролем ВСУ.
«Фактически это так называемые южные ворота в Краматорско-Славянскую агломерацию. Это последний пояс городов-крепостей, которые есть у украинской армии на Донбассе. После падения Константиновки Алексеево-Дружковка стала следующим узлом обороны, за который Украина будет очень напряженно пытаться бороться. При заходе наших штурмовых подразделений в этот населенный пункт они после этого открывают себе прямую дорогу к южным окраинам Краматорска», — пояснил Анпилогов.
Эксперт отметил, что застройка Алексеево-Дружковки практически без разрыва переходит в Дружковку, а та, в свою очередь, примыкает к Краматорску, что делает удержание этого участка критически важным для Киева. Однако командование ВС РФ применяет тактику комплексного давления, и, как подчеркнул Анпилогов, наступление на южном рубеже агломерации ведется не изолированно, а в связке с другими направлениями.
«Заход на Дружковку идет не только в лоб, но и с флангов. Мы выходим к этому населенному пункту с двух сторон. С одной стороны наступают войска от освобожденной Константиновки, а с другой — осуществляется заход от Покровска через Родинское, минуя Доброполье, вверх к Дружковке. В перспективе противник окажется между двух огней», — подытожил Анпилогов.
Как сообщалось, военнослужащие войск беспилотных систем и артиллеристы «Южной» группировки уничтожили пункт управления дронами ВСУ, который располагался в селе Алексеево-Дружковка в ДНР.