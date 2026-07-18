В Госдуме рассказали, у кого в августе вырастут пенсии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Помимо планового перерасчета работающим пенсионерам и получателям накопительной пенсии, в августе вырастут выплаты у тех, кто отметил 80-летие или получил первую группу инвалидности, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«Помимо перерасчета работающим пенсионерам и получателям накопительной пенсии, в августе выплаты вырастут у тех, у кого появилось право на надбавку: у тех, кто отметил 80-летие или получил первую группу инвалидности, а также летчиков, шахтеров и пенсионеров с иждивенцами», — сказала РИА Новости Стенякина.
Она пояснила, что пенсионерам, которым в июле исполнилось 80 лет, с августа вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.
«Дополнительно к ней назначат надбавку на уход. Все это произойдет автоматически, без подачи заявлений. Повышение не касается получателей социальных пенсий и пенсий по потере кормильца. Если пенсионер уже получает двойную фиксированную выплату из-за инвалидности первой группы, после 80-летия ее второй раз не увеличат», — добавила депутат.
По словам Стенякиной, аналогичный перерасчет ждет и тех, кому в июле установили первую группу инвалидности, — фиксированную выплату тоже повысят вдвое и добавят надбавку на уход, и все будет сделано автоматически по сведениям об инвалидности.
«С 1 августа также скорректируют профессиональные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Такие выплаты пересчитывают каждые три месяца с учетом поступивших страховых взносов. Единой суммы прибавки нет, она зависит от стажа, прежнего заработка и профессии», — рассказала она.
Парламентарий также сообщила, что вырастет пенсия и у тех, у кого на содержании появился нетрудоспособный член семьи — несовершеннолетний ребенок, студент-очник до 23 лет или ребенок с инвалидностью.
«Партия “Единая Россия” всегда держала в приоритете заботу о старшем поколении. Все решения, которые принимаются направлены на то, чтобы пенсионеры чувствовали уверенность в завтрашнем дне», — подытожила Стенякина.