В Госдуме рассказали, у кого в августе вырастут пенсии

«Помимо перерасчета работающим пенсионерам и получателям накопительной пенсии, в августе выплаты вырастут у тех, у кого появилось право на надбавку: у тех, кто отметил 80-летие или получил первую группу инвалидности, а также летчиков, шахтеров и пенсионеров с иждивенцами», — сказала РИА Новости Стенякина.