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В Хабаровском крае 1388 человек стали жертвами дистанционных мошенников

Только за последнюю неделю аферисты обманули 31 жителя региона более чем на 11,9 млн рублей.

В Хабаровском крае с начала 2026 года жертвами дистанционных мошенников стали 1388 человек. Общая сумма ущерба превысила 792 млн рублей, сообщает прокуратура региона.

Только за минувшую неделю аферисты похитили у 31 жителя края более 11,9 млн рублей.

По данным надзорного ведомства, преступники чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, социальных служб и убеждают перевести деньги на так называемые «безопасные счета» или передать их курьеру для «декларирования».

Кроме того, злоумышленники похищают деньги с помощью утраченных банковских карт и телефонов с банковскими приложениями, предлагают заработать на инвестициях и биржевой торговле, выманивают средства через социальные сети и мессенджеры, рассылают сообщения от имени знакомых с просьбой занять деньги, а также предлагают установить вредоносные приложения по присланным ссылкам.

Ещё одна распространённая схема — получение оплаты через систему быстрых платежей за товары и услуги, которые покупатели в итоге не получают.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.