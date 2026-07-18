В Хабаровском крае 1388 человек стали жертвами дистанционных мошенников

В Хабаровском крае с начала 2026 года жертвами дистанционных мошенников стали 1388 человек. Общая сумма ущерба превысила 792 млн рублей, сообщает прокуратура региона.
Только за минувшую неделю аферисты похитили у 31 жителя края более 11,9 млн рублей.
По данным надзорного ведомства, преступники чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, социальных служб и убеждают перевести деньги на так называемые «безопасные счета» или передать их курьеру для «декларирования».
Кроме того, злоумышленники похищают деньги с помощью утраченных банковских карт и телефонов с банковскими приложениями, предлагают заработать на инвестициях и биржевой торговле, выманивают средства через социальные сети и мессенджеры, рассылают сообщения от имени знакомых с просьбой занять деньги, а также предлагают установить вредоносные приложения по присланным ссылкам.
Ещё одна распространённая схема — получение оплаты через систему быстрых платежей за товары и услуги, которые покупатели в итоге не получают.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.