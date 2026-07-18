В Хабаровском крае 1388 человек стали жертвами дистанционных мошенников

Кроме того, злоумышленники похищают деньги с помощью утраченных банковских карт и телефонов с банковскими приложениями, предлагают заработать на инвестициях и биржевой торговле, выманивают средства через социальные сети и мессенджеры, рассылают сообщения от имени знакомых с просьбой занять деньги, а также предлагают установить вредоносные приложения по присланным ссылкам.