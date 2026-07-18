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Особые отряды в панике: тонны бомб разносят элиту Зеленского под Дружковкой

Военный эксперт Анпилогов рассказал, как российские силы уничтожают элитные войска ВСУ под Дружковкой. Подробности — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Для удержания обороны на дружковском направлении украинское командование вынуждено стягивать резервы, включая кадровые ветеранские части и расчеты беспилотников, обычно выполняющие роль «пожарных команд». Однако, как заявил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов, российская артиллерия и авиация планомерно «размягчают» оборону перед заходом штурмовиков.

Эксперт отметил, что после потери Константиновки в рядах ВСУ на южном направлении образовалась брешь.

«Сейчас там, на юго-восточном направлении, оказалась сборная солянка. Киев вынужден добрасывать туда бригады территориальной обороны и резервы из-за потерь при отходе из Константиновки. Присутствуют там и кадровые части. Был замечен пресловутый штурмовой батальон “Скала”, который несколько раз использовался как пожарная команда. Также переброшены расчеты беспилотников, те самые “птахи Мадьяра”*, которые тоже кидаются на самые горячие участки», — сообщил Анпилогов.

Несмотря на попытки ВСУ залатать дыры элитными подразделениями, российские силы используют проверенную тактику тотального огневого поражения укреплений перед входом пехоты.

«Для уничтожения укреплений в городской застройке эффективность дронов снижается, так как могущество их боевой части ограничено десятком килограммов. Поэтому сейчас в Алексеево-Дружковке массово применяется ствольная и реактивная артиллерия, а также фугасные авиабомбы с УМПК. Даже самый маленький ФАБ-250 несет больше ста килограммов взрывчатки, а номенклатура доходит и до трех тонн. Только после того, как оборона “размягчена”, на ослабленные позиции заходят штурмовики, что позволяет обеспечивать минимальные потери в личном составе. Именно по такому рисунку бралась Константиновка, и командиры на местах будут применять те же отлично зарекомендовавшие себя подходы», — заключил Анпилогов.

Как сообщалось, военнослужащие войск беспилотных систем и артиллеристы «Южной» группировки уничтожили пункт управления дронами ВСУ, который располагался в селе Алексеево-Дружковка в ДНР.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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