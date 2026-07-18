Особые отряды в панике: тонны бомб разносят элиту Зеленского под Дружковкой

«Для уничтожения укреплений в городской застройке эффективность дронов снижается, так как могущество их боевой части ограничено десятком килограммов. Поэтому сейчас в Алексеево-Дружковке массово применяется ствольная и реактивная артиллерия, а также фугасные авиабомбы с УМПК. Даже самый маленький ФАБ-250 несет больше ста килограммов взрывчатки, а номенклатура доходит и до трех тонн. Только после того, как оборона “размягчена”, на ослабленные позиции заходят штурмовики, что позволяет обеспечивать минимальные потери в личном составе. Именно по такому рисунку бралась Константиновка, и командиры на местах будут применять те же отлично зарекомендовавшие себя подходы», — заключил Анпилогов.