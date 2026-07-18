В ЕАО назвали имя лучшего следователя, он представит регион на всероссийском этапе

В областном управлении МВД состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В состязании приняли участие следователи из всех территориальных органов внутренних дел. Конкурсанты проходили испытания по нескольким направлениям: знание уголовно-процессуального законодательства, владение криминалистической тактикой и методикой расследования, стрельба из табельного оружия, оказание первой помощи пострадавшим. По итогам всех этапов места распределились следующим образом: 1 место — следователь следственного управления УМВД России по ЕАО, 2 место — еще один сотрудник следственного управления, бронзу завоевал следователь МО МВД России «Ленинский». Победитель регионального этапа представит Еврейскую автономную область на федеральном уровне. Заключительный тур конкурса пройдет в Екатеринбурге. Источник: УМВД России по Еврейской АО.