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МО РФ: военные ликвидировали управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке

Российские военные ликвидировали три пункта управления беспилотниками украинских войск в Алексеево-Дружковке в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в Алексеево-Дружковке в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии, 72-й мотострелковой бригады и 77-го отдельного мотострелкового полка российской группировки войск «Юг».

Пункты управления БПЛА украинских войск выявила разведка.

«Украинские боевики разместили их в домах, покинутых местными жителями. По обнаруженным целям с минимальным расходом снарядов точно отработали артиллерийские расчёты 6-й мотострелковой дивизии, 72-й мотострелковой бригады и 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что пункты управления БПЛА украинских войск были ликвидированы с площадками запуска беспилотных летательных аппаратов, оборудованием и личным составом.

Алексеево-Дружковка находится между городами Константиновка и Дружковка. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что российские военные полностью освободили Константиновку.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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